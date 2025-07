Un nuovo sgombero a Bari. Questa volta è toccato a una palazzina in via Emanuele Mola 14, nel quartiere Madonnella del capoluogo pugliese, che si trova accanto a un edificio recentemente demolito per far posto a un nuovo complesso residenziale. Secondo le prime ricostruzioni, alcuni cittadini, nel pomeriggio del 13 luglio, hanno allertato i vigili del fuoco dopo aver sentito alcuni scricchiolii e visto crepe preoccupanti nei muri che, raccontano, potrebbero essersi formate a seguito dell’abbattimento della palazzina confinante. Sul posto sono intervenuti per i dovuti sopralluoghi anche i tecnici comunali. Dopo le prime verifiche durate un paio d’ore, i vigili del fuoco hanno deciso di sgomberare in via precauzionale lo stabile, all’interno del quale vivono 12 famiglie che ora dovranno trovare una nuova sistemazione e vivere la paura di non poter tornare nelle proprie case. La stessa paura vissuta negli ultimi mesi da tante altre persone. Si tratta dell’ennesimo palazzo sgomberato in poco tempo a Bari. L’ultimo risale allo scorso primo luglio, in via Giulio Petroni, a pochi passi da quello crollato il 5 marzo tra via de Amicis e via Pinto, per la presenza di alcuni pilastri trovati ammalorati.