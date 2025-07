Sono positivi i dati in Puglia di Goletta Verde, la storica campagna estiva, Giunta alla 39esima edizione, di Legambiente che solca i mari in difesa delle acque e delle coste. Le analisi hanno interessato 29 punti sulla costa ionica e adriatica: ossia 25 punti a mare e 4 punti in situazioni critiche di scarico, foci di fiumi. 28 punti su 29 totali sono risultati entro i limiti di legge. Solo un punto è risultato inquinato ed è la spiaggia presso Lama Monachile a Polignano a Mare. È rientrata la situazione di criticità riscontrata lo scorso anno della spiaggia, all’uscita del canale H, di Barletta.

Il servizio.