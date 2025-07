Un vasto incendio è in corso nella zona industriale di Modugno, alle porte di Bari. Da stabilire le cause del rogo che ha dato vita a una colonna di fumo denso e nero, visibile anche da lontano. Al lavoro diverse squadre dei vigili del fuoco mentre a bruciare, quasi certamente, anche materiale plastico.

Il Comune di Modugno è in contatto con l’Arpa Puglia, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, “per ricevere aggiornamenti tempestivi sulla qualità dell’aria e fornire tutte le informazioni utili per tutelare la salute pubblica”. L’incendio, che non ha provocato feriti, è scoppiato in un capannone di vendita di materiale all’ingrosso della zona industriale.

Alta la colonna di fumo nero che si è sprigionata e che “spinta dal forte vento, ha raggiunto le strade statali 16 e 96 estendendosi verso altre aree del nostro territorio”, prosegue il post del Comune. L’area, in cui sono a lavoro i vigili del fuoco, è controllata dall’alto da elicotteri.

“Invito tutti i cittadini a seguire gli aggiornamenti ufficiali. In momenti come questi, la collaborazione e il senso di responsabilità di ognuno di noi sono fondamentali”, chiede il sindaco di Modugno, Nicola Bonasia augurandosi che “la situazione possa risolversi nel più breve tempo possibile e senza ulteriori conseguenze”