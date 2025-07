La magia dei fratelli Gallagher nella celebre versione molfettese. Canzoni rimaste nei cuori di tante generazioni, cantate in coro dai presenti. Buona la prima per il ritorno degli Oesais, a 27 anni dalla loro prima apparizione. Una scommessa stravinta quella di Toti e Tata, il duo comico composto da Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo. Gli Oesais sono tornati portando sul palco lo storico repertorio e nuove canzoni scritte in collaborazione con Gennaro Nunziante.

La prima serata “sold out” è stata un successo in ogni suo momento. Tutto esaurito anche per le date del 5 e del 7 luglio. Ancora pochissimi posti per quella dell’8. Negli spazi della Fiera del Levante di Bari gli Oesais hanno divertito ed emozionato, nelle stesse ore (e date) in cui, nel Regno Unito, si esibiscono i fratelli Gallagher dopo la reunion degli Oasis.

Bari, dunque, solo la prima tappa. E sono anche numerosi coloro che arrivano dall’estero per ammirare il celebre duo molfettese.

Musica, divertimento e tante sorprese. Uno show imperdibile anche grazie all’accompagnamento musicale di Michele Marmo, che ha curato gli arrangiamenti, Daniele Napolitano e Nico Stufano alle chitarre, Paolo Romano al basso, Mimmo Campanale alla batteria, Pino di Pietro alla testiera. Asia Marcassa, Serena Esposito e Eddy Marmo ai cori. Un successo di squadra che ha reso unico il ritorno del mitico duo.

Il servizio.