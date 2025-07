Dall’emergenza Xylella, alla crisi idrica, passando dal tema della manodopera e della sicurezza sul lavoro. Un confronto serrato quello che ha caratterizzato l’Assemblea ordinaria dei soci di Confagricoltura Bari-Bat, “Coltivare l’economia”, nel corso della quella è stato presentato il bilancio consuntivo 2024 chiuso con risultato positivo. Un’occasione per fare il punto sulla situazione dell’agricoltura nelle province di Bari e Bat, alla luce delle trasformazioni economiche, ambientali e normative che stanno interessando il comparto. Il dibattito si è concentrato in particolare sulle difficoltà che continuano a colpire il settore, a partire dagli effetti duraturi dell’emergenza Xylella, che ha compromesso l’olivicoltura in ampie aree del territorio. Solo nelle scorse ore sulla A14 a Bisceglie sono stati eradicati 4 ulivi infetti.

Grande attenzione è stata rivolta anche al tema della crisi idrica che sta mettendo in difficoltà vaste aree produttive della Puglia.

Uno dei nodi più urgenti per le aziende agricole è il tema della manodopera, soprattutto in vista delle campagne stagionali. Il Direttore Generale di Confagricoltura Roberto Caponi, ha sottolineato come il sistema del decreto flussi, così com’è attualmente strutturato, risulti insufficiente a coprire i reali fabbisogni delle imprese. “È indispensabile – ha dichiarato – prevedere meccanismi più flessibili, che consentano di reperire forza lavoro in tempi compatibili con le esigenze produttive”.

Altro tema centrale emerso durante l’assemblea è quello della sicurezza sul lavoro. Confagricoltura Bari-Bat ha ribadito il proprio impegno nella promozione di una cultura della prevenzione, attraverso attività di formazione.