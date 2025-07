Partiranno lunedì 7 luglio i lavori previsti per la realizzazione del nuovo Capolinea in via di Maratona nell’ambito del progetto BRT – Bus Rapid Transit finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU – Trasporto Rapido di Massa – Misura M2C2 – Inv 4.2 del PNRR, dell’importo complessivo di € 159.171.170,07.

Il sistema BRT è costituito da 4 linee (linea Blu, linea Rossa, linea Verde e linea Lilla), tutte previste in sede riservata con preferenziazione semaforica per una percentuale del percorso superiore al 70%. Le linee saranno percorse con bus elettrici, prevedendo la realizzazione di opportune stazioni di ricarica situate nei pressi dei capolinea e al deposito.

La rete che sarà servita dal nuovo sistema di trasporto si sviluppa per una lunghezza di circa 24 km. Per la realizzazione del progetto si è scelto di adottare bus elettrici a doppia cassa della lunghezza di 18 m, dotati di batterie ricaricabili attraverso sistemi di ricarica lenta plug-in.

I lavori partiranno dalla riqualificazione di un’area presente su via di Maratona che diventerà uno dei tre capolinea del BRT, dove si attesteranno la linea Blu e la linea Verde. Questo sarà uno dei nodi di scambio intermodale in cui arriveranno anche alcune delle nuove linee del TPL “ordinario” che circoleranno nei quartieri San Paolo, Santo Spirito, Palese, San Girolamo.

In questi giorni il Comune in collaborazione con Amtab sta predisponendo tutti gli atti propedeutici per l’allestimento del cantiere e la realizzazione dell’intervento che occuperà un’area di 9150 mq in via di Maratona nel tratto compreso tra via Verdi e l’accesso carrabile allo stadio della Vittoria, per consentire le lavorazioni e per lo spostamento temporaneo del capolinea attuale di Amtab.

L’intervento prevede la sistemazione e il rifacimento dei marciapiedi perimetrali con la creazione delle sezioni di ingresso e uscita degli autobus. All’interno saranno realizzati quattro stalli per la fermata degli autobus BRT e 12 stalli per autobus a servizio del TPL che in questa sede avranno a disposizione 6 postazioni di ricarica elettrica.

L’attuale pavimentazione sarà totalmente sostituita, saranno effettuati scavi per una profondità di 40 cm e sarà realizzato un nuovo pacchetto semi-rigido di pari spessore; gli strati di nuova pavimentazione saranno realizzati con l’aggiunta di un compound polimerico che, oltre ad aumentare la resistenza meccanica, riduce l’accumulo di deformazioni dovute a carichi ciclici.

A servizio del capolinea saranno realizzati un nuovo impianto di illuminazione e un sistema di videosorveglianza.

Per ogni stallo a servizio del BRT saranno realizzate banchine di fermata attrezzate con dispositivi di infomobilità: Telecamera TVCC , diffusore sonoro, telefono di emergenza, access point di fermata wi-fi, monitor 55” per la trasmissione di messaggi pubblicitari e/o istituzionali con touch-screen frontale, e pannello a messaggio variabile per l’informazione dinamica all’utenza relativamente al servizio BRT (orari di passaggio, tempi di attesa, ecc.). La pensilina a protezione dei passeggeri avrà una struttura a «culla rovesciata» in tubolari d’acciaio rivestiti con una lamiera verniciata di color bianco di 60 centimetri di profondità che disegna una sorta di linea spessa che suggerisce l’immagine di un vagone del bus. Posteriormente è posizionata una balaustra vetrata di 1 metro di altezza a protezione di eventuali cadute.

Per agevolare l’incarrozzamento e l’accostamento del mezzo BRT in corrispondenza delle fermate, si prevede l’adozione di cordoli opportunamente sagomati, affinché i mezzi possano avvicinare gli pneumatici a contatto della superficie laterale degli stessi, scongiurando il rischio di urti accidentali tra la cassa dei rotabili e la banchina stessa senza indurre conseguenze sui mezzi.

L’area ospiterà altresì un edificio di servizio per gli autisti Amtab e due aree di parcheggio per le auto: una ad ovest con accesso da Via Pola, dotata di 15 stalli di cui 3 per disabili, ed una a sud con accesso da Via Maratona, dotata di 7 stalli.

L’area sarà organizzata con nuove piantumazioni di alberi, segnaletica verticale e orizzontale che orienteranno il passaggio ma anche gli utenti che qui saranno serviti da una nuova stazione intermodale capace di connettere in un unico punto BRT e trasporto pubblico locale.

A seguire inizieranno i lavori di realizzazione della via di corsa del BRT, partendo con la linea Verde da via Caldarola.

“Siamo all’alba di una nuova era per il trasporto pubblico locale che al termine di questo complesso lavoro che stiamo portando avanti sarà certamente più efficiente ma soprattutto più sostenibile – dichiara l’assessore alla Mobilità Domenico Scaramuzzi -. Partono i lavori per l’infrastrutturazione del sistema BRT dall’allestimento di uno dei capolinea più importanti. Volutamente abbiamo scelto due zone periferiche della città , via di Maratone e via Caldarola per impattare il meno possibile con i cantieri sui tempi della città e sulla vita dei cittadini. siamo consapevoli che si tratta di un intervento importante, che ridisegnerà completamente il sistema di trasporto pubblico ma crediamo che Bari sia pronta a questa sfida. Seguiremo da vicino l’evoluzione dei cantieri e dove possibile cercheremo di andare incontro alle esigenze dei cittadini ma siamo convinti che questo sia il futuro della città di Bari”.

Per quanto attiene al corridoio infrastrutturale a servizio della linea BRT, le sue caratteristiche fondamentali sono la presenza di corsie di marcia riservate e l’implementazione di priorità semaforiche, in particolare in corrispondenza delle intersezioni. In specifici punti dei percorsi dove gli spazi disponibili non consentono il rispetto della citata dimensione, si è fatto ricorso a modulo di dimensioni più contenute, comunque mai inferiore a 3 m. Le linee che costituiranno la nervatura del sistema BRT si configurano quale ossatura centrale della complessa rete portante del TPL cittadino, e operano in maniera complementare al sistema ferroviario di cui il ruolo all’interno degli spostamenti di carattere cittadino si va via via rafforzando.

L’AMTAB, per ottimizzare e agevolare le attività di cantiere, a partire da lunedì 7 luglio, ha previsto una nuova regolamentazione temporanea della circolazione delle linee 2, 2/, 6, 22, 27, 42. Nello stesso giorno sarà disposto il differimento del capolinea dalle Piscine Comunali a via di Maratona, nella zona adiacente alle piscine comunali/stadio della Vittoria, dove i bus si attesteranno presso il capolinea provvisorio ubicato sul lato destro della via. Contestualmente, le linee che fruiscono del predetto capolinea effettueranno alcune variazioni di percorso.

linea 2

in partenza da via di Maratona – Piscine Comunali: i bus in partenza dal capolinea provvisorio svolteranno a sx per via Verdi, a sx per via Accettura, a sx per via Mascagni, a destra per via di Maratona con ripresa del percorso ordinario;

in partenza dal C.S. Polivalente – Japigia: i bus effettueranno il percorso ordinario sino a via di Maratona dove effettueranno il capolinea provvisorio;

linea 2/

in partenza da via di Maratona – Piscine Comunali: i bus in partenza dal capolinea provvisorio svolteranno a sx per via Verdi con ripresa del percorso ordinario;

in partenza da via Conenna (S.Anna): i bus giunti in via Verdi, svolteranno a destra per via Vito Accettura, a sinistra per via Vito Mascagni, a sinistra per via di Maratona dove effettueranno il capolinea provvisorio;

linea 6

in partenza da via di Maratona – Piscine Comunali: i bus in partenza dal capolinea provvisorio svolteranno a sx per via Verdi, a sx per via Accettura, a sx per via Mascagni, a destra per via di Maratona con ripresa del percorso ordinario;

in partenza dal Parco Domingo: i bus effettueranno il percorso ordinario sino a via di Maratona dove effettueranno il capolinea provvisorio;

linea 22

in partenza dalle Piscine Comunali: i bus in partenza dal capolinea provvisorio svolteranno a sx per via Verdi con ripresa del percorso ordinario;

in partenza da Via Torre di Pizzo: i bus giunti in via Verdi, svolteranno a destra per via Vito Accettura, a sinistra per via Vito Mascagni, a sinistra per via di Maratona dove effettueranno il capolinea provvisorio;

linea 27

in partenza dalle Piscine Comunali: i bus in partenza dal capolinea provvisorio svolteranno a sx per via Verdi con ripresa del percorso ordinario;

in partenza da Via C. Rosalba: i bus giunti in via Verdi, svolteranno a destra per via Vito Accettura, a sinistra per via Vito Mascagni, a sinistra per via di Maratona dove effettueranno il capolinea provvisorio;

linea 42

in partenza dalle Piscine Comunali: i bus in partenza dal capolinea provvisorio svolteranno a sx per via Verdi con ripresa del percorso ordinario;

in partenza da Park & Ride “Pane e Pomodoro”: i bus giunti in via Verdi, svolteranno a destra per via Vito Accettura, a sinistra per via Vito Mascagni, a sinistra per via di Maratona dove effettueranno il capolinea provvisorio.