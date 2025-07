Paura in via Giulio Petroni, a Bari, dove una palazzina di 5 piani è stata evacuata per rischio crollo. L’allarme è scattato quando alcuni residenti hanno segnalato rumori anomali provenienti dall’interno dell’edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno disposto l’allontanamento immediato dei residenti in via precauzionale.

La struttura interessata si trova nei pressi dell’incrocio con via Montello, in una zona densamente abitata del quartiere Carrassi. La palazzina è composta da 14 appartamenti e non è lontana da quella crollata lo scorso 5 marzo tra via Pinto e via De Amicis.

Al momento dell’arrivo delle squadre di soccorso, alcuni inquilini si erano già radunati in strada, visibilmente preoccupati. Dopo un primo sopralluogo, i tecnici hanno confermato la necessità di procedere con l’evacuazione dell’intero stabile, per poter effettuare verifiche approfondite sulle condizioni statiche dell’immobile.