Si è svolta, a Bari, l’Assemblea degli Associati di CONFAPI Bari-BAT. L’evento ha riunito imprenditori, professionisti e attori del territorio per un confronto aperto su sfide, opportunità e strategie condivise per il futuro delle piccole e medie imprese. Al centro dell’incontro la presentazione del volume “Impact Culture”, frutto di un progetto editoriale di Confapi, dedicato alla sostenibilità come leva strategica per lo sviluppo d’impresa. Tra gli ospiti, Caterina Soldi, Program Manager del Cottino Social Impact Campus di Torino, responsabile scientifica del progetto editoriale e esperta di responsabilità sociale e innovazione culturale.

