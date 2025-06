Ora non resta davvero più nulla della palazzina crollata a Bari, in via De Amicis 5, lo scorso 5 marzo. Sono terminate le operazioni di rimozione delle macerie, dalle quali era stata estratta viva la 74enne Rosalia De Giosa, partite il 24 aprile, a cura dell’impresa Cericola, individuata tramite procedura negoziata dall’amministrazione comunale.

Nel frattempo sono iniziati i primi rilievi per comprendere l’esatta dinamica del crollo e cosa l’ha causato. Ciò che resta ora è la disperazione dei 20 condomini che hanno visto crollare le mura all’interno delle quali sono cresciuti e dove abitavano fino a febbraio 2024, quando l’edificio, nel cuore del quartiere Carrassi di Bari, è stato dichiarato inagibile, a causa del cedimento di alcuni pilastri portanti ammalorati, per poi implodere su stesso.

Ora i proprietari attendono di poter riavere i propri effetti personali, almeno la parte che è stata recuperata e messa in grossi sacchi e che il Comune ora dovrà ritirare per avviare le procedure di inventario. Solo successivamente, seguendo la legge relativa agli oggetti smarriti, potranno essere restituiti.