La violenza sulle donne non è soltanto quella fisica, che purtroppo ha conquistato da tempo le cronache. Ce n’è anche un’altra, più subdola perché molto meno visibile, che irretisce, tiene in scacco e annulla psicologicamente soprattutto le donne anziane e la loro autonomia: il divieto di gestire finanziariamente la propria vita. Se ne è durante il convegno “Emancipazione finanziaria delle donne anziane”, che ha concluso il percorso regionale di formazione all’educazione finanziaria rivolto alle pensionate della Uil Pensionati Puglia. Dai dati emersi nel corso degli incontri formativi, condotti in diversi comuni pugliesi – Bari, Taranto, San Pancrazio Salentino, Torremaggiore e Galatina – è risultata evidente una diffusa carenza di alfabetizzazione finanziaria tra le donne anziane. Molte delle partecipanti, infatti, non possedevano conoscenze di base sulla gestione del conto corrente, l’utilizzo dell’home banking, la pianificazione delle spese o l’uso di strumenti elettronici di pagamento. Ancora più preoccupante è la scarsa conoscenza su temi fondamentali come testamenti, donazioni, successioni e istituti giuridici di protezione, come la procura o l’amministratore di sostegno. Ed è proprio questo che le porta a forme di dipendenza e di sottomissione nei confronti dei familiari più stretti.

L’iniziativa, organizzata dalla Uilp Puglia e dal suo Coordinamento Pari Opportunità regionale, ha coinvolto esperti del settore finanziario, dirigenti sindacali, pensionate e pensionati. L’obiettivo principale del progetto è stato favorire la consapevolezza e l’autonomia economica delle donne anziane, troppo spesso escluse da percorsi formativi di base e da strumenti di autodeterminazione in ambito economico-finanziario. In un clima di ascolto e condivisione, le partecipanti hanno potuto acquisire competenze fondamentali per la gestione del proprio bilancio, l’uso degli strumenti bancari digitali e la comprensione dei propri diritti patrimoniali.