Il Comune di Bari ha accertato che delle 3.451 strutture di ricezione turistica presenti in città e iscritte alla piattaforma Paytourist solo 424 sono regolarmente registrate come “utenze non domestiche” e pagano correttamente i contributi TARI. «Dobbiamo, pertanto, registrare che ben 3.027 strutture evadono potenzialmente questa imposta – spiega Francesco Caizzi, vice presidente nazionale e presidente Puglia e Bari Bat della Federalberghi -. A fronte di un primo accertamento su 1.614 utenze è stato riscontrato che 600 devono mettersi in regola».

«I numeri diffusi dall’assessorato comunale al Bilancio e Fiscalità sono allarmanti – prosegue Caizzi -. Il fenomeno dell’evasione fiscale totale o parziale del settore turistico-ricettivo è drammatico. Possiamo ipotizzare, dunque, che la portata annuale di questo “reato” sia almeno del 40 per cento, quantificabile, sempre in ipotesi, in quasi 1 milione e mezzo di euro l’anno. Se allarghiamo l’indagine all’intera Puglia che conta ben 63.303 locazioni turistiche registrate, il valore dell’evasione potrebbe essere di oltre 30 milioni di euro l’anno».

«Queste cifre – ha aggiunto – sbalorditive mi portano a pensare a quanto lavoro ci sia ancora da fare per regolarizzare il segmento turistico dell’extralberghiero in Puglia. La narrazione mainstream lo ha decantato quale motivo di orgoglio del territorio, ma, nei fatti, ha creato (e ancora lo fa) danni seri al territorio e al turismo che si riversa su di esso.

La Federalberghi da oltre 15 anni denuncia le anomalie e i reati connessi dei fautori di questo fenomeno. Certo, rispetto a una decina di anni fa, l’attività repressiva della Guardia di Finanza e della Polizia Locale e l’attività legislativa regionale e nazionale, hanno moltiplicato gli sforzi, portando a casa anche buoni risultati. Ma l’atteggiamento di parte delle Istituzioni è ancora troppo remissivo rispetto all’incremento selvaggio di speculatori e falsi imprenditori che fanno soldi a palate in nome del turismo, irridendo le regole e la legge. Sono convinto che tutte le Istituzioni del territorio e i player legali dell’attività turistico-ricettiva devono profondere, insieme, tutti gli sforzi per frenare fenomeni che procurano danni alla sicurezza dello Stato, al rispetto delle regole e alla lotta contro l’evasione fiscale», conclude il presidente Caizzi.