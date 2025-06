Intorno alle 13.30 un TIR non italiano, subito dopo il varco della finanza, ha preso fuoco nel parcheggio di attesa del porto di Bari. L’autotreno trasportava materiale cartaceo. Immediatamente sono scattati i soccorsi per il rischio altissimo che l’incendio si propagasse anche agli altri camion in sosta.

Sul posto quattro squadre di Vigili del Fuoco con Autobotte chilolitrica, Autoscala e altri mezzi di terra per controllare immediatamente il rogo.

I vigili hanno affrontato con prontezza e risolutezza la situazione limitando al massimo i danni. Nelle scorse ore sono stati completate le fasi di messa in sicurezza.