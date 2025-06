Con il 95,5% dei voti a favore, Mario Aprile è stato eletto, dall’Assemblea generale degli imprenditori dell’associazione degli industriali, presidente di Confindustria Bari e Barletta Andria Trani per il quadriennio 2025-2029. Aprile, 37 anni, laureato in Economia aziendale e Marketing e CEO di Organizzazione Aprile, è il più giovane presidente mai eletto prima alla guida di una territoriale di Confindustria in Italia. Ha iniziato il suo percorso confindustriale nel 2006, appena diciottenne, e oggi è componente del Consiglio generale di viale dell’Astronomia, su nomina del presidente confederale Emanuele Orsini. Ha inoltre ricoperto la carica nazionale di vicepresidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria con delega a Credito Fisco Finanza ed è stato attivo nella Territoriale barese, dove ha guidato i Giovani Imprenditori dal 2017 al 2021. Al centro del programma del neoeletto presidente degli industriali del capoluogo pugliese la transizione ambientale, la sostenibilità, il contrasto al caro energia e il rafforzamento della sicurezza sul lavoro, ma anche il tema della fuga dei cervelli e della partecipazione femminile al mondo del lavoro.