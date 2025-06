Intorno alle 5 e 30 di stamattina i vigili del fuoco sono intervenuti sulla strada statale 16, nel territorio di Polignano a Mare, per estrarre dalle lamiere della cabina l’autista di un autotreno porta container che si è ribaltato poggiandosi su un fianco nella corsia opposta, fortunatamente senza coinvolgere altri veicoli. Secondo quanto emerso, il tir procedeva in direzione Sud e all’altezza di Polignano ha invaso la corsia opposta ribaltandosi. Si è reso necessario chiudere l’intero tratto della statale. L’autista, una volta soccorso, è stato portato in ospedale dai sanitari presenti sul posto.