Una giornata indimenticabile tra le onde del mare e le zampe dei cani bagnino. Nasce così un abbraccio che cura. Il gruppo di Interventi assistiti con gli animali Orme nel Cuore.pet delle Associazioni Scuola Cani Salvataggio Nautico e SMILE, nell’ambito dei progetti di Pet therapy per l’anno 2025, ha organizzato, sul waterfront a Bari una giornata dedicata ai pazienti della Fondazione Epasss e del Csise Social Crap che hanno potuto vivere un’esperienza unica in compagnia dei cani bagnino, con dimostrazioni pratiche di come riescano a salvare vite in acqua. Tra le onde, anche lo staff della Scuba Family e della Scuola Surf Bari.

Il servizio su News24.City.