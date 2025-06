Un evento che unisce cultura e solidarietà, in cui la musica si fa veicolo di speranza e condivisione. Torna, con la seconda edizione, il concerto di beneficenza “Inno alla Vita – l’Esercito per Telethon” che andrà in scena martedì 24 giugno, alle 20.30, nella storica Caserma Domenico Picca a Bari. Dopo il grande successo dello scorso anno, il Comando Militare Esercito Puglia rinnova il suo impegno al fianco della Fondazione Telethon, per sostenere la ricerca scientifica contro le malattie genetiche rare. Introdurrà la serata la Fanfara del 7° Reggimento Bersaglieri con la voce straordinaria del tenore Aldo Caputo. Grande l’attesa per il coro degli alunni non vedenti e ipovedenti che frequentano la classe di pianoforte e didattica della notazione musicale Braille e IpoBraille del maestro Enrico Palladino presso l’Istituto Gino Messeni di Rutigliano. Protagonista sarà l’Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari, diretta dal Maestro Nicola Colafelice, con arrangiamenti firmati dal Maestro Vittorio Pasquale. Ad impreziosire ulteriormente l’evento la voce della solista Emilia Zamune.

