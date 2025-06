Arrivano i primi risultati dalle trasferte degli atleti del Circolo della Vela di Bari impegnati in questa stagione in competizioni di altissimo livello in Italia e all’estero. Con due fantastici primi piazzamenti nelle ultime prove Nicola Di Pilla ha conquistato la medaglia d’argento al Campionato Europeo Optimist 2025 appena concluso a Çeşme, in Turchia. A precederlo, di soli due punti, nella classifica finale il turco Cengiz Eren Güvenç. Terzo il greco Agis Christos Angelopoulos. Organizzato dall’Arkas Çeşme Sailing Club, il campionato è considerato tra i più importanti appuntamenti internazionali giovanili in calendario. Ben 258 gli atleti provenienti da 43 nazioni diverse. Altissimo il livello tecnico dei partecipanti. Ad accompagnare la squadra Di Pilla e la squadra italiana il tecnico nazionale Marcello Meringolo.

