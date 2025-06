Una nuova donazione, da parte del Rotary Club Bitonto Terre dell’Olio per le persone con disabilità ospiti della cooperativa Zip.H. Dopo la bilancia speciale consegnata ad aprile, è stato donato un pianoforte a muro, che sarà destinato alle attività di musicoterapia rivolte alle persone con disabilità ospiti della struttura. Lo strumento consentirà alla cooperativa di potenziare i propri servizi e migliorare le attività rivolte ai propri utenti, contribuendo a rendere la loro quotidianità più serena e significativa. Anche tramite la potenza della musica, in grado di sviluppare emozioni e stimoli positivi. La mattinata è stata arricchita da momenti musicali e teatrali, con esibizioni dal vivo dei ragazzi della cooperativa accompagnati al pianoforte da Noemi Pasqualoni e dalla Compagnia Teatrale Zip.H, diretta dall’attore Davide Ceddìa, con le oper-attrici Paola Stallone e Anna Laura Rucci. Momenti che anticipano un’altra importante iniziativa che sarà avviata nei prossimi mesi.

Ad annunciarla, Davide Ceddia: «Abbiamo assistito ad una piccola anteprima dello spettacolo “Dietro quella nuvola”, che porteremo in scena a novembre grazie al patrocinio del comune di Bitonto e del Garante per i disabili. Ringraziamo il Rotary per questo dono verso ragazzi che ci stanno mettendo tanta passione in questi mesi di studio. La musica addolcisce la loro la loro fatica”.