Da oggi è ufficialmente aperto il Mercato agricolo metropolitano di Campagna Amica a Bari, in via Stanislao Bernardini (angolo via Amendola 106), gestito direttamente dai contadini di Coldiretti. A tagliare il nastro del nuovo hub metropolitano, dedicato interamente al cibo locale, alla stagionalità e alla cultura contadina sono stati il sindaco Vito Leccese, l’assessore allo Sviluppo locale e alla Blue economy Pietro Petruzzelli, l’assessora alla Vivibilità urbana Carla Palone, il presidente di Coldiretti Puglia Alfonso Cavallo, il direttore Coldiretti Puglia Pietro Piccioni, il consigliere ecclesiastico nazionale Don Nicola Macculi, il presidente nazionale di Campagna Amica Dominga Cotarella e il direttore nazionale Carmelo Troccoli.

La struttura nel quartiere di San Pasquale, riqualificata e riorganizzata a misura delle nuove realtà, è stata affidata dal Comune di Bari alla rete di aziende agricole di Campagna Amica, con l’obiettivo di dar vita a un vero e proprio food hub del cibo locale, che su una superficie di 1500 metri quadrati, con oltre a 800 metri quadrati di parcheggio interrato riservato ai clienti del mercato, ospiterà spazi dedicati alla vendita e alla degustazione di eccellenze del territorio, oltre ad essere punto di incontro e aggregazione rivolto a tutte le realtà sociali e culturali del capoluogo di regione.

Il cibo sarà il protagonista del mercato per 3 giorni di apertura alla settimana, il martedì dalle ore 8.30 alle 20, il giovedì dalle ore 13 alle 20.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14, con un ampio numero di aziende coinvolte che permetterà ai consumatori una spesa completa e consapevole grazie alle diverse produzioni locali, tra cui: ortofrutta, formaggi e mozzarelle filate in diretta, carne e pesce, uova, insaccati e salumi, confetture, marmellate e conserve, sottoli e sottaceti, succhi di frutta, farine, olio, vino, birra, piante, fiori, erbe officinali e aromatiche, pane, prodotti da forno, pasta fresca, ma anche il cibo di strada con pizze e panzerotti e gli show cooking dei cuochi contadini, custodi delle ricette tipiche della tradizione rurale. Nel mercato, inoltre, si potrà gustare il meglio della tradizione rurale con menù contadini, partecipare a degustazioni guidate e vivere esperienze legate alla terra attraverso orti didattici e sociali. Il mercato si inserisce nel solco delle iniziative promosse da Coldiretti e Campagna Amica per valorizzare l’agricoltura del territorio, promuovere la filiera corta e offrire ai cittadini un punto di riferimento per una spesa sana, consapevole e a km0.

“Per noi questa è una giornata di festa: questa struttura viene finalmente restituita alla città in una forma completamente nuova e certamente più funzionale rispetto al passato – ha dichiarato il sindaco di Bari Vito Leccese -. Questo non sarà un luogo dedicato esclusivamente al commercio ma offrirà una vera e propria esperienza della cultura contadina nelle sue eccellenze, a cominciare dai prodotti enogastronomici. L’invito che rivolgo a tutti è di frequentare questo luogo, di scoprirlo e di lasciarsi contaminare da un nuovo modo di intendere il cibo in tutte le sue forme, valorizzando la filiera dal produttore al consumatore. Voglio ringraziare Coldiretti, nelle sue articolazioni locali e nazionali, per aver investito su Bari e aver portato nella nostra città alcune tra le migliori aziende agricole e realtà contadine del territorio. Questo significa che qui non solo si potranno acquistare prodotti di eccellenza ma anche degustare, organizzare e partecipare ad eventi, conoscere e approfondire temi legati alla terra e a quell’eduzione alimentare che rende tutti più consapevoli rispetto all’esigenza di costruire un rapporto sano con il cibo anche in chiave di lotta agli sprechi”.

“Il Mercato contadino di Bari è un luogo di vendita e promozione del meglio della produzione agricola della provincia di Bari e regionale, nonché un punto di incontro e aggregazione rivolto a tutte le realtà economiche, sociali e culturali della città di Bari – ha spiegato Pietro Piccioni nel sottolineare che – è un luogo adatto ai bambini e agli anziani attraverso l’utilizzo degli spazi esterni con gli orti didattico e sociale. Ma è anche un luogo di convivialità con i cuochi contadini che dal vivo daranno consigli utili ai consumatori e proporranno i menù tipici della cucina contadina. All’interno del mercato saranno organizzati eventi per il coinvolgimento di consumatori e visitatori, dalle feste a tema alle presentazioni di libri, dai laboratori didattici all’agrididattica negli orti che saranno a disposizione dei bambini e degli anziani, oltre a momenti di inclusione sociale e formazione enogastronomica e alimentare. La rete dei farmers markets svolge anche un’importante funzione sociale promuovendo la riscoperta della vita di comunità, sostenendo la libertà di scelta e la consapevolezza dei consumatori nella scelta dei prodotti. Un altro aspetto importante sarà quello dell’educazione alimentare, diffondendo la conoscenza del nostro territorio e delle sue peculiarità. Per questo le aziende agricole presenti nel mercato intendono gestire in modo solidale le eccedenze alimentari con collaborazioni ad hoc con Avanzi Popolo e la mensa sociale della Cattedrale di Bari”.

“Noi ci auguriamo che questa sperimentazione possa essere il primo passo di un progetto di cura e valorizzazione del territorio che mette al centro le eccellenze locali in tutte le sue forme – ha commentato l’assessore allo Sviluppo locale Pietro Petruzzelli -. La collaborazione con Coldiretti ci ha permesso di consolidare su Bari pratiche di acquisto consapevole dei prodotti promossi da Campagna Amica che oggi, ci auguriamo, possano trovare compimento nella nuova esperienza del mercato contadino di San Pasquale dove la vendita dei prodotti è solo uno dei diversi aspetti che compongono questa nuova realtà. Questo, ad esempio, sarà uno degli spazi dove sperimentare forme di street food di eccellenza che rappresentano un valore aggiunto capace di attrarre cittadini da tutti i quartieri ma anche dai Comuni della provincia”.

Con l’apertura del mercato di Bari, la rete dei mercati coperti di Campagna Amica della Puglia è completa con i mercati contadini presenti in tutte le città capoluogo di provincia, oltre a quelli aperti nelle piazze di tutta la regione. L’affermazione dei mercati degli agricoltori in Puglia, con la rete delle aziende agricole di Campagna Amica, ha consentito di ridurre la distanza tra produttore e consumatore rafforzando il legame tra aree rurali e aree urbane con un importante patrimonio di biodiversità che dalle campagne si trasferisce in città.