All’esito dell’attività d’indagine sui fatti occorsi durante la partita disputata lo scorso 27 ottobre 2024 allo stadio comunale di Acquaviva delle Fonti, arrivano i provvedimenti del Questore di Bari, 10 DASPO nei confronti di tifosi coinvolti in disordini verificatisi dopo l’incontro valido per il Campionato di Eccellenza Puglia tra Atletico Acquaviva e Soccer Massafra; sette provvedimenti nei confronti di sostenitori del Soccer Massafra, mentre altri tre riguardano i tifosi dell’Atletico Acquaviva.

Le misure, che vietano l’accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, hanno una durata variabile da uno a tre anni, a seconda della gravità dei comportamenti contestati.

A condurre le indagini è stato il Comando Stazione Carabinieri di Acquaviva delle Fonti, che ha ricostruito le dinamiche degli episodi di tensione avvenuti all’interno e all’esterno dell’impianto.

Secondo quanto emerso, alcuni soggetti si sarebbero resi responsabili di comportamenti contrari al regolamento d’uso dello stadio, mettendo a rischio la sicurezza pubblica e l’incolumità dei presenti.

Il provvedimento del Questore rientra nel quadro delle attività di prevenzione e contrasto alla violenza negli stadi, con l’obiettivo di garantire che le partite di calcio possano continuare a svolgersi in un clima di correttezza, rispetto e serenità per tutti gli appassionati, circostanza per la quale l’attenzione delle forze dell’ordine sui fenomeni di violenza legati al tifo sarà sempre molto alta, poiché la passione sportiva non può mai giustificare atti di illegalità e sopraffazione.