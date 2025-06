l podcast come strumento di divulgazione scientifica accessibile a tutti. È l’idea dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, che sta pubblicando le prime puntate di “Eureka, urlo di scienza”, disponibile sia all’interno del centro oncologico, nelle sale d’attesa, che all’esterno, su Spotify e sulle principali piattaforme audio.

In ogni episodio, medici, ricercatori, biologi e psicologi raccontano le proprie esperienze professionali, tra storie, scoperte, intuizioni e prospettive. Dall’intelligenza artificiale per la diagnosi non invasiva del tumore al seno, alla matematica applicata ai linfomi rari, passando per la musicoterapia e la bioinformatica spaziale. Attraverso le puntate è così possibile ascoltare la voce dei ricercatori, accompagnando i pazienti nella cura.

Un’iniziativa pensata per chi cerca risposte e abbia voglia di comprendere, con uno stile narrativo coinvolgente ed un linguaggio capace di arrivare a tutti, senza però perdere la solidità scientifica dei contenuti.

Le prime cinque puntate del podcast sono già on line, dedicate a temi e protagonisti diversi e molto presto – fanno sapere dal centro oncologico barese – ne arriveranno altre, per continuare a raccontare la ricerca scientifica, che ogni giorno diventa una cura contro i tumori.

Il servizio.