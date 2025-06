Umberto Fratino, 60 anni di Bari, è il nuovo Rettore del Politecnico di Bari, per il sessennio 2025-2031, ottavo dalla istituzione. Lo ha eletto la comunità del Politecnico di Bari, rappresentata dal corpo docente, ricercatori, rappresentanti degli studenti, personale dirigente, tecnico, amministrativo, bibliotecario che ha partecipato in massa (96,30 %) alla votazione di quest’oggi nei seggi allestiti a Bari e Taranto. Quest’ultime tre categorie con voto pesato, o ridotto. Così il valore pesato del singolo voto. Componente docente, 1; Rappresentanti degli Studenti, 0,59058; Personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario: 0,19267; Ricercatori a tempo determinato RUTDa: 0,16667.

Il sistema informatico del Cineca ha contabilizzato 756 schede scrutinate su 785 aventi diritto. Schede bianche pesate appena 2,91327.

Ad Umberto Fratino sono andate 270 preferenze, per l’esattezza 270,29756 (voto pesato). A Giuseppe Carbone 163 (163,72639).

Più nel dettaglio così hanno votato le quattro categorie.

Docenti a tempo indeterminato e Ricercatori a tempo determinato RUTDb e RTT

Schede scrutinate: 322 (98,77%). Aventi diritto: 326

Fratino: 205 voti. Carbone: 116. Schede bianche 1.

Rappresentanti degli Studenti

Schede scrutinate: 84 (91,30 %). Aventi diritto: 92

Fratino: 25,98552 voti. Carbone: 23,03262. Schede bianche 0,59058

Personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario

Schede scrutinate: 81 (95,39 %). Aventi diritto: 85

Fratino: 29,47851 voti. Carbone: 21,19370. Schede bianche 1,15602

Ricercatori a tempo determinato RUTDa

Schede scrutinate: 81 (95,29 %). Aventi diritto: 85

Fratino: 9,83353 voti. Carbone: 3,500007. Schede bianche 0,16667.

Chi è il nuovo Rettore del Poliba. Umberto Fratino, 60 anni, di Bari. Maturità scientifica al Liceo Di Cagno Abbrescia del capoluogo con 60/60. Si laurea a Bari in Ingegneria Civile, indirizzo Idraulica, con 110/110 e lode, Consegue il Dottorato di Ricerca in Ingegneria Idraulica all’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Segue nel Politecnico di Bari una lunga carriera: da Ricercatore a professore ordinario (2012) di “Costruzioni Idrauliche, Costruzioni Marittime e Idrologia”. Dal 2015 al 2021 è stato Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica (DICATECh) del Politecnico di Bari e componente del Senato Accademico del Politecnico di Bari. Nel luglio 2022 è stato eletto Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari per il quadriennio 2022-2026 sino alle dimissioni, aprile 2025, e contestuale candidatura alla corsa elettorale per l’elezione a Rettore del Poliba 2025-2031. Ha condotto attività di ricerca sperimentale presso lo Utah Water Research Laboratory alla Utah State University in Logan (Utah) tesa alla definizione del comportamento cavitativo degli organi di controllo degli acquedotti. È autore e/o coautore di circa 280 lavori a stampa, la maggior parte dei quali pubblicati su riviste e/o convegni internazionali. Ad aprile 2025, il database Scopus lo accredita di quasi 4300 citazioni e un H Index pari a 24. Dal 2013 ad oggi è esperto della Commissione Europea per la valutazione dei progetti Horizon2020.

Nel clima di commozione ma anche di soddisfazione dice affaticato ma felice nell’aula magna “Attilio Alto”: “Sarò sempre e comunque un servitore di questa comunità, aperto, inclusivo disponibile ad ascoltare tutti. Ringrazio tutti. Ho avito la possibilità di conoscere molti di voi meglio. Mi impegnerò ancor di più. Un elogio va Giuseppe Carbone (candidato) per la correttezza mostrata in questa campagna elettorale. Adesso tutti insieme in pancia in giù a lavorare per un Politecnico migliore, vivace, per una nuova stagione, a disposizione della società civile e degli studenti.Gli chiediamo: a chi dedica questo risultato elettorale? Dice: “Dedico questo risultato a mia sorella, recentemente scomparsa….. (si ferma, si commuove) e alla mia famiglia”.

Umberto Fratino entrerà in carica il prossimo 1° ottobre, con l’inizio del nuovo anno accademico 2025-2026. Il 30 settembre Francesco Cupertino, Rettore, passerà il testimone del Poliba al neoeletto. In occasione della elezione ha augurato un forte “in bocca al lupo” al neorettore, Fratino e ringraziato Giuseppe Carbone. Ha detto: “il Politecnico è in crescita. Nel segno della continuità continueremo a lavorare nei prossimi anni”.

I Rettori del Politecnico di Bari dalla istituzione, 1990.

1.Attilio Alto. 2. Umberto Ruggiero. 3. Antonio Castorani. 4. Salvatore Marzano. 5. Nicola Costantino. 6 Eugenio Di Sciascio. 7 Francesco Cupertino (in carica) 8. Umberto Fratino (dal 1° ottobre).