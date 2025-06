È stato presentato questo pomeriggio, nella biblioteca Cagnazzi, “Quadri di baresità”, il ciclo di conferenze/workshop e di visite guidate gratuite promosso dall’associazione culturale Slowtravels.it, in collaborazione con l’Accademia d’Arme Stratos e il Centro Studi Normanno Svevo e con il patrocinio del Municipio II.

I dettagli dell’iniziativa sono stati illustrati dalla presidente del Municipio II Alessandra Lopez, da Pasquale Ruggieri di Slowtravels.it e dai consiglieri municipali Alessandra Abbatescianni, Carlotta Nicolini, Fabio Armenise, Maurizio Triggiani e Vito Sciacovelli.

Quadri di baresità è una manifestazione pensata per raccontare la storia e il patrimonio artistico-culturale dei quartieri del territorio del Municipio II in modo semplice, appassionante e accessibile a tutti.

Gli appuntamenti, tutti gratuiti, si terranno a partire dal prossimo 9 giugno fino al 4 luglio.

“In linea con gli indirizzi strategici del Municipio II, abbiamo deciso di puntare sulla promozione e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico, architettonico e ambientale del nostro territorio, con un’offerta di visite guidate variegate, ovviamente aperte anche ai cittadini residenti in altri Municipi – ha dichiarato Alessandra Lopez -. Questo patrimonio, dal postbellico in poi, attende di essere scoperto appieno, laddove possibile: l’obiettivo finale è stimolare la curiosità dei cittadini e delle cittadine e rinforzare il loro senso di appartenenza e comunità, abbattendo i confini ideali tra i Municipi e promuovendo la connessione tra loro. Ma puntiamo, in continuità con questo tipo di offerta culturale, anche a suscitare interesse con una proposta insolita, che mette al centro i parchi, le ville antiche o gli ipogei spesso sottostanti. Per il futuro intendiamo arricchire questa proposta unendo cultura e inclusione sociale. Un ringraziamento speciale agli amici di Slowtravels.it e ai loro partner per aver costruito questo piccolo programma culturale aperto a tutti e a tutte”.

“Il territorio del Municipio II – ha osservato la presidente della commissione municipale Cultura Alessandra Abbatescianni – è ricco di storia, arte e cultura. Uno degli obiettivi di questo mandato, coerentemente con le linee programmatiche della presidente, è proprio quello di valorizzarlo e promuoverlo il più possibile: per farlo ci è sembrato utile proporre visite guidate gratuite e incontri formativi informali che non escludano nessuno”.

Di seguito il programma completo: