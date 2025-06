Si sono aperte con la consueta commemorazione al Sacrario militare di Bari le manifestazioni celebrative del 79º Anniversario della fondazione della Repubblica Italiana. La cerimonia, in forma solenne, ha visto la partecipazione delle massime autorità. La celebrazione ha avuto inizio alle 9.30 con gli onori ai caduti, la deposizione della corona d’allora e la firma dell’Albo d’Onore, in memoria dei 75.000 militari italiani caduti in terra straniera durante la prima e la seconda guerra mondiale, alla presenza del Vice Ministro per la Giustizia, On. Francesco Paolo Sisto, delegato dal Governo, accompagnato dal Comandante del Presidio Militare di Bari e Comandante del Comando Scuole AM/3° Regione Aerea, Gen. S.A., Silvano Frigerio.

A seguire in piazza Libertà, ha avuto luogo la cerimonia dell’alzabandiera e la lettura dei messaggi del Presidente della Repubblica e del Ministro della Difesa. Sono state schierate le Bandiere di Guerra, i Gonfaloni della Regione Puglia, del Comune di Bari, della Città Metropolitana di Bari e dell’Area Metropolitana, insieme ai Labari delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma. La manifestazione è terminata con gli onori alla massima autorità e alle Bandiere di Guerra. Quest’anno la giornata celebrativa si concluderà con un concerto in piazza Libertà della Banda Interforze del Presidio Militare di Bari.