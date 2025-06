I carabinieri della stazione di Turi, in collaborazione con il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Bari, hanno condotto un’importante operazione ispettiva sul territorio comunale finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati relativi all’intermediazione illecita e allo sfruttamento del lavoro. L’attività, svoltasi in concomitanza con la campagna cerasicola, ha portato alla luce numerose irregolarità nelle aziende agricole locali.

Il primo intervento, effettuato il 28 maggio 2025, ha interessato due aziende individuali operative nel comune pugliese. Durante i controlli sono stati verificati complessivamente 10 lavoratori, di cui 6 sono risultati in situazione di irregolarità. Le violazioni accertate hanno comportato l’applicazione di ammende per un importo totale di 22.221,88 euro. I titolari delle due aziende sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per omessa formazione dei lavoratori e violazione degli obblighi previsti per i datori di lavoro.

Il secondo controllo, eseguito il 30 maggio 2025, ha riguardato un’azienda agricola con sede legale e operativa a Turi. In questa struttura sono stati individuati 24 lavoratori, di cui 23 extracomunitari, la cui posizione è attualmente in fase di verifica da parte delle autorità competenti. Il socio amministratore dell’azienda è stato deferito in stato di libertà per le violazioni riscontrate.

Le sanzioni applicate in questo secondo caso hanno raggiunto la cifra di 9.112,57 euro di ammende, cui si aggiungono 2.500 euro di sanzioni amministrative per la sospensione dell’attività imprenditoriale. Le gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza hanno portato all’immediata applicazione del provvedimento di sospensione dell’attività aziendale.

Complessivamente, l’operazione ha permesso di controllare 34 lavoratori, di cui 29 sono risultati in posizione irregolare o in fase di verifica. Le ammende complessive applicate ammontano a oltre 31mila euro, evidenziando la portata delle irregolarità riscontrate nel settore agricolo locale.

Il Comandante Provinciale dei carabinieri di Bari, Generale di Brigata Gianluca Trombetti, ha sottolineato come questa operazione rappresenti «un ulteriore conferma del costante impegno dell’Arma nel contrastare ogni forma di illegalità nel delicato settore, a tutela dell’intera comunità».

L’attività ispettiva si inserisce nel più ampio quadro dei controlli che le forze dell’ordine conducono sistematicamente durante i periodi di maggiore intensità lavorativa nel settore agricolo, con particolare attenzione alla tutela dei diritti dei lavoratori e al rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.