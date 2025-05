I finanzieri del II Gruppo di Bari, insieme ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno intercettato un trasporto di valuta non dichiarata per 391.320 euro durante i controlli di routine nel porto del capoluogo pugliese. L’operazione rientra nel monitoraggio dei flussi commerciali da e per i Paesi dell’Area Schengen e ha portato al sequestro amministrativo di oltre 350mila euro.

Il controllo ha interessato un’autovettura proveniente dalla Grecia e sbarcata da una motonave. I verificatori, insospettiti dal comportamento nervoso dell’autista e del passeggero, hanno deciso di procedere immediatamente con un controllo valutario, effettuando una verifica approfondita del mezzo e degli effetti personali dei due soggetti.

I due uomini, di origine irachena ma con cittadinanza tedesca, avevano dichiarato di trasportare circa 900 euro ciascuno, una somma ben al di sotto della soglia di 10mila euro che richiede l’obbligo di dichiarazione previsto dalla normativa valutaria europea. La realtà emersa dai controlli si è rivelata completamente diversa.

La verifica accurata ha permesso di rinvenire in un primo momento 90.900 euro nelle tasche interne degli indumenti indossati da uno dei passeggeri. Successivamente è stata scoperta la restante parte della valuta addosso all’autista, che aveva accuratamente riposto all’interno del marsupio numerose mazzette di banconote di vario taglio per un totale di 300.420 euro.

Particolarmente sofisticato il sistema di occultamento utilizzato dai due uomini: le banconote erano state abilmente nascoste avvolte in carta stagnola per evitare che fossero intercettate dal fiuto del cash dog, il cane antidroga specializzato nella ricerca di valuta impiegato come ausilio per i servizi di controllo in ambito portuale.

Non avendo adempiuto ai prescritti obblighi di dichiarazione per trasporti superiori a 10mila euro, come previsto dalla normativa valutaria comunitaria, si è proceduto al sequestro amministrativo. Il passeggero ha subito il sequestro di 56.630 euro, mentre per l’autista è stato disposto il sequestro dell’intero importo di 300.420 euro trovato in suo possesso.

L’operazione rappresenta l’ennesimo risultato conseguito dalla collaborazione tra guardia di finanza e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nel porto di Bari. La sinergia operativa tra i due enti è stata rafforzata dal Protocollo d’Intesa siglato a livello nazionale tra i rispettivi vertici, che ha migliorato l’efficacia dei controlli.

Il successo dell’intervento dimostra l’efficacia delle metodologie innovative di analisi del rischio adottate dalle due amministrazioni, basate sull’incrocio dei dati relativi alle rotte commerciali, alle tipologie di trasporto e delle informazioni presenti nelle banche dati a disposizione. Questi strumenti permettono di individuare con maggiore precisione i flussi sospetti e di concentrare i controlli sui casi a più alto rischio.

L’attività di contrasto al trasporto non dichiarato di valuta si inserisce nel più ampio quadro di tutela delle risorse economiche e finanziarie dell’Unione Europea e dello Stato, oltre che della libera concorrenza e degli operatori economici onesti che rispettano le regole.