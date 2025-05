Si è tenuta questa mattina in piazza del Ferrarese, l’inaugurazione della decima edizione di Primavera Mediterranea, l’evento realizzato con il patrocinio del Comune di Bari, nato con l’obiettivo di promuovere il paesaggio, la cultura del verde e il design, trasformando il cuore cittadino in un laboratorio a cielo aperto, dedicato alla sostenibilità, alla creatività e alla partecipazione.

L’edizione 2025, dal titolo “Oltre il Giardino”, intende ridefinire il concetto di spazio naturale, sia con le installazioni verdi curate da vivaisti e artisti del territorio, sia con un programma quotidiano di attività gratuite. Alla conferenza stampa sono intervenuti il sindaco Vito Leccese, l’assessora al Clima, all’Ambiente e alla Transizione ecologica Elda Perlino, l’assessore allo Sviluppo locale e alla Blue economy Pietro Petruzzelli e la direttrice artistica di Primavera Mediterranea Filomena Rossiello.

“Primavera Mediterranea compie dieci anni e celebra da sempre l’idea di una città più verde, vivibile e accogliente – ha dichiarato il sindaco Vito Leccese -. Piazza del Ferrarese, trasformata in un giardino urbano, ci ricorda quanto il verde possa rigenerare i nostri spazi e dare nuovo respiro alla nostra comunità. Il tema “Oltre il Giardino”, scelto per l’edizione di quest’anno, ci spinge a immaginare una Bari dove natura, design e socialità convivono ogni giorno. Perché una città più verde è una città più sana, più vivibile e più bella”. “Ringraziamo gli organizzatori che, come accade da dieci anni ormai, contribuiscono a divulgare bellezza e qualità del verde nella nostra città – ha sottolineato l’assessora Perlino -. Un supporto alle grandi sfide che ci aspettano, in primis per contrastare i cambiamenti climatici e le isole di calore urbane, per impedire il dilavamento del terreno a causa delle piogge torrenziali e mantenere l’aria pulita. Rendere i luoghi più accoglienti significa, inoltre, moltiplicare le occasioni per fare comunità e garantire l’inclusione sociale”.

“Primavera Mediterranea è un esempio virtuoso di come gli imprenditori che si occupano del verde si mettono al servizio della città per creare un evento attrattivo, un modello di buone pratiche e un laboratorio di sensibilizzazione sui temi del greening e dell’ecologia, a portata di tutti – ha commentato l’assessore Petruzzelli -. Avere piante, fiori e alberelli, in una manifestazione en plein air nel cuore di Bari, significa non solo renderla ancora più bella, ma anche invitare tutti a investire per aumentare la dotazione arborea della città”.

“Portare l’edizione 2025 in piazza del Ferrarese è stata una scelta simbolica – ha spiegato la direttrice Rossiello – . È un luogo di passaggio, di incontro, che si apre al mare e al centro storico: volevamo che Primavera Mediterranea dialogasse con la città in modo ancora più diretto, accessibile, fluido. “Oltre il Giardino”, tema scelto per quest’anno, significa ripensare il giardino non più come luogo chiuso, privato, ma come spazio pubblico, condiviso, capace di attivare nuove relazioni tra natura, architettura e comunità. È un invito a superare i confini del già visto, a immaginare il paesaggio urbano come organismo vivo”.

L’EDIZIONE 2025



Nata nel 2012, la manifestazione si svolgerà quest’anno dal 30 maggio al primo giugno 2025, trasformando per la prima volta piazza del Ferrarese nell’unica, grande location dell’evento. Quest’anno il concept si rinnova e si espande, raccogliendo l’eredità delle edizioni passate per andare “Oltre il Giardino”, tema scelto per il 2025. Non si tratta più solo di allestimenti ornamentali, ma di un’interpretazione del paesaggio come spazio di connessione, di innovazione e di dialogo tra discipline e comunità. L’iniziativa si apre al contributo di aziende e operatori non solo del settore florovivaistico, ma anche di quelli affini, come l’architettura, il design e il benessere, in una contaminazione creativa che ridefinisce il modo di vivere e progettare il verde.

A rendere viva la manifestazione non saranno solo le installazioni curate dalle aziende florovivaistiche e da artisti del territorio, ma anche un ricco programma quotidiano di attività gratuite pensate per coinvolgere adulti e bambini. Si comincia venerdì 30 maggio con il laboratorio per bambini “Fiori di stoffa” (ore 17-19) a cura dell’Associazione Leggere Coccole, seguito da una lezione aperta di capoeira con Capoeira Senzala Bari (ore 19-20) e, in serata, lo spettacolo verticalista di Mika Show (ore 20.30-23). Sabato 31 maggio, ancora laboratori per i più piccoli con “Meravigliose Foglie” (ore 17-19), una lezione di yoga con Stefania Locorriere (ore 19-20) e lo spettacolo comico e fantasista di Mr. Santini (ore 20.30-23). A chiudere la rassegna, domenica primo giugno, uno spettacolo di magia di strada con Mago Vago dalle ore 20 alle 22.

L’evento è una produzione Cube S.p.A. ed è realizzato grazie al sostegno degli sponsor ufficiali Bari Containers, Amgas e luce, Termocasa Garden e con la collaborazione di Lavermicocca Gardening e Design e Azienda Agricola Vivaistica Pasquale Pichichero.