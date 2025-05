Dalla musica al teatro nel nome di Domenico Modugno. È “SudinCanto”, lo spettacolo organizzato a Polignano il primo giugno da AmoPuglia, l’organizzazione di volontariato che si occupa dell’assistenza domiciliare gratuita ai malati oncologici. E la serata evento vuol essere proprio un omaggio alla città per il continuo sostegno ricevuto nella raccolta fondi per l’acquisto di macchinari e mezzi utili alle cure. Con il patrocinio dell’amministrazione comunale e la collaborazione di altre due associazioni, “Artea e Uno&Trio”, la manifestazione vivrà diversi momenti e si svolgerà in Largo Domenico Modugno a partire dalle 19:30 quando arriverà in marcia dalla piazza la centenaria banda musicale della città di Polignano che si esibirà in un concerto. Una targa commemorativa sarà consegnata alla famiglia del prof. Vincenzo Pomo come segno di riconoscenza e gratitudine per il medico, fondatore e presidente emerito dell’AmoPuglia, recentemente scomparso. Seguirà alle 21:00 uno sketch teatrale a cura dell’associazione “Uno&Trio”. Quindi alle 21:15 il clou della serata, “Mimi da Sud a Sud”: sulle note di Domenico Modugno, un viaggio da Sud a Sud, con Mario Incudine.