Non ce l’ha fatta Sofia Lorusso, la ragazza di 16 anni rimasta coinvolta in un incidente stradale, nella serata di lunedì 26 maggio, in viale Tatarella, a Bari. Dopo ore di speranza da parte di medici e familiari, il cuore della giovane ha smesso definitivamente di battere, ieri sera, dopo le 22.30, nel reparto di Rianimazione del Policlinico, dove era arrivata in condizioni disperate, rimanendo a lungo in coma, fino al drammatico epilogo.

Troppo gravi le lesioni riportate nell’impatto con un’auto, avvenuto in direzione del Ponte Adriatico, nei pressi della rotonda del quartiere Poggiofranco.

Secondo la ricostruzione, l’adolescente era alla guida di una minicar in compagnia di un’amica di 18 anni, quando per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata con una Volvo.

La vittima è stata trasportata in codice rosso presso il nosocomio barese, mentre la 18enne, sbalzata fuori dall’abitacolo dopo l’impatto, è stata trasferita all’ospedale “Di Venere”: la giovane non è in pericolo di vita ma ha riportato ferite giudicate guaribili in una trentina di giorni.

Sotto shock ma illeso il conducente della vettura, che si è subito fermato a prestare soccorso alle ragazze.

Sul caso sono in corso le indagini da parte degli agenti della Polizia Locale, giunti sul posto assieme agli operatori del 118. I due mezzi coinvolti nello scontro sono stati sottoposti a sequestro. Da accertare le circostanze che hanno determinato questa ennesima tragedia stradale, che ha spezzato un’altra giovane vita e gettato nella disperazione una famiglia.

I genitori della vittima sarebbero stati informati in tempo reale dell’accaduto, grazie ad un’app installata sul telefonino della ragazza, che li ha avvertiti subito dell’incidente che gli ha strappato via la loro figlia.