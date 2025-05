Questa mattina a Bari ha fatto tappa lo spettacolo itinerante “Percorsi di legalità, in scena con la Polizia di Stato”. Alla presenza del Vicecapo della Polizia di Stato, Prefetto Raffaele Grassi, si è tenuta l’iniziativa, promossa dall’Ufficio Comunicazione Istituzionale della Polizia di Stato, sviluppata in collaborazione tra la Questura di Bari e le Specialità della Polizia Stradale, della Polizia Ferroviaria, del Servizio Polizia Postale e per la sicurezza Cibernetica, i Gruppi sportivi Fiamme oro e l’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD).

Attraverso un vero e proprio spettacolo teatrale, è stata offerta ai ragazzi un’esperienza formativa e coinvolgente nell’ambito della quale sono stati trattati i temi più dibattuti del momento, dal contrasto alla violenza di genere alla sicurezza stradale e ferroviaria, dalla cybersicurezza al bullismo ed ai pericoli della rete, fino al rispetto delle diversità e al valore formativo dello sport.

La legalità che diviene una vera e propria scelta di vita, raccontata attraverso il linguaggio universale dell’arte. Un viaggio teatrale che si è sviluppato anche attraverso l’esibizione degli alunni di tre Istituti Scolastici di Bari e dell’Area Metropolitana, il “Liceo Coreutico De Nittis-Pascali” di Bari, l’Istituto di Istruzione Superiore “Alpi-Montale” di Rutigliano e l’Istituto Comprensivo “G. Paolo II-De Marinis” di Bari-Carbonara.

Un evento straordinario in cui legalità ed educazione civica sono saliti sul palco, avvicinando le Istituzioni al mondo dei giovani, assecondando le loro richieste formative e percorrendo una strada diversa dagli incontri che, costantemente, la Polizia di stato garantisce tra i banchi di scuola.