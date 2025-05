E’ deceduta la 16enne coinvolta nell’incidente avvenuto nella tarda serata di ieri in via Tatarella, a Bari, in direzione ponte Adriatico, tra la rotatoria di Poggiofranco e quella dove è situato un noto centro commerciale. L’incidente ha coinvolto un’auto e un quadriciclo elettrico con due ragazze a bordo. La conducente, minorenne, è stata trasportata con urgenza al Policlinico, ma non ce l’ha fatta. Era stata estratta dalle lamiere grazie all’intervento dei vigili del fuoco. L’amica, passeggera, ha ricevuto invece 30 giorni di prognosi. La Polizia Locale di Bari sta eseguendo gli accertamenti sulla dinamica. Sequestrati i mezzi coinvolti nel sinistro, ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.