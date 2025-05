Due città, due scenari affacciati sull’Adriatico e un unico filo conduttore: il valore della parola, dell’incontro e del confronto. Torna così “Conversazioni dal Mare”, il festival culturale che intreccia attualità, impegno civile, letteratura e giornalismo, portando in Puglia le voci di intellettuali, scrittori, magistrati, giornalisti e pensatori contemporanei.

Due città, due scenari affacciati sull’Adriatico e un unico filo conduttore: il valore della parola, dell’incontro e del confronto. È stata presentata la nuova edizione di Conversazioni dal Mare, il festival letterario che prenderà il via il prossimo 20 giugno a Giovinazzo, per poi proseguire l’11 e 12 luglio a Mattinata, aprendo ufficialmente la stagione dei festival culturali della Regione. La parola come strumento di incontro, la letteratura come spazio vivo di comunità. Sarà questo lo spiritò che animerà la rassegna. Tra gli ospiti: Umberto Galimberti, Walter Veltroni, Domenico Iannacone, Concita de Gregorio, Gaia Tortora, Antonio Caprarica e Franco Arminio.

