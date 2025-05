Sarà ballottaggio a Triggiano. L’ultima tornata elettorale di domenica 25 e lunedì 26 maggio non ha decretato un chiaro vincitore, pertanto la città barese tornerà al voto nei giorni 8 e 9 giugno, in concomitanza con il voto per i referendum. Sfida aperta tra Mauro Battista, che ha raccolto il 35,61% delle preferenze, e Giuseppe Toscano, il quale ha invece portato a casa il 33,82%. Staccato, anche se non di molto, Michele Cascarano (sostenuto dal PD) con il 30,57% delle preferenze, comunque fuori dalla competizione. Triggiano è l’unico comune della provincia di Bari al voto per eleggere sindaco e consiglio comunale.