E’ scoppiato nuovamente il caos nell’aula del Consiglio regionale questo pomeriggio con un durissimo scontro tra maggioranza e opposizione, ma non solo, causato anche questa volta dagli emendamenti presentati per chiedere la sospensione del tributo 630 pagato dagli agricoltori del Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia. I due emendamenti presentati sono stati dichiarati inammissibili perchè senza copertura finanziaria. A questo punto è iniziata la bagarre con pesanti accuse tra centrodestra e giunta regionale ma non solo. La Presidente del Consiglio Regione Loredana Capone ha dovuto sospendere la seduta per “tumulti” ed è stato allontanato uno spettatore presente in platea. Il governatore Emiliano, alla ripresa della seduta dopo alcuni minuti, ha poi chiesto di sgomberare l’aula per ragioni di sicurezza.