Si è conclusa con grande successo la quarta edizione della Bari Med Marathon, che ha visto la partecipazione di oltre 1800 atleti provenienti da 36 Paesi, confermando il respiro internazionale dell’evento. Quest’anno la manifestazione è stata dedicata alla Grecia, culla storica della maratona, celebrando così le origini di questa disciplina.

Nella mezza maratona di 21,097 chilometri, il podio maschile è stato dominato dagli atleti del Burundi. Jean De Dieu Butoyi ha conquistato il primo posto con un tempo di 1h07’28”, seguito dal connazionale Olivier Irabaruta che ha chiuso in 1h07’32”. Al terzo posto il maresciallo istruttore della Scuola allievi Finanzieri Alessandro Marangi con il tempo di 1h11’28”.

Tra le donne della mezza maratona, tripletta tutta italiana con Angela Vita Leone che ha vinto in 1h33’35”, seguita da Stefania Manco in 1h39’16” e Claudia Prandi in 1h39’23”.

Nella Factory Run da 10 chilometri, i migliori tempi maschili sono stati quelli del marocchino El Yaa Goubi Abdessamad che ha chiuso i diecimila metri in 33’37”, seguito dal polacco Patrik Sobczyc in 37’17”. Terzo posto per Marco Patruno con 37’22”. Sul podio femminile della 10 chilometri sono salite Chiara Collatina con 44’24”, Valentina Sibilano con 46’48” e Maria Battista con 48’16”.

Grande partecipazione anche all’AGERUN, la corsa non competitiva di 4 chilometri aperta a famiglie, bambini e amici a quattro zampe, che ha portato allegria e inclusività lungo le strade di Bari.

La Med Marathon, organizzata da La Fabrica di Corsa con il sostegno dell’assessorato allo sport della Regione Puglia, non è stata solo sport e agonismo. La manifestazione ha animato per tre giorni Piazza Libertà con un villaggio aperto ad atleti e cittadini, offrendo momenti di intrattenimento e di riflessione.

Nel talk «Management dello sport: dalla formazione al marketing territoriale», attori pubblici e privati del panorama cittadino e regionale hanno fatto il punto sul turismo sportivo in Puglia e sulle potenzialità come leva di sviluppo e crescita del territorio.

Particolare interesse ha riscosso il talk «Prevenzione, nutrizione e sport», dove esperti del settore hanno condiviso con atleti e amatori conoscenze e strategie per migliorare la qualità della vita attraverso scelte consapevoli in ambito alimentare e sportivo. L’evento ha sottolineato l’importanza di un approccio integrato al benessere, evidenziando come la combinazione di una dieta equilibrata e un’attività fisica regolare possa contribuire significativamente alla longevità e alla prevenzione di numerose patologie.

Il successo dell’incontro ha rafforzato il messaggio della Bari Med Marathon come un evento che, insieme alla competizione sportiva, promuove il benessere a 360 gradi.