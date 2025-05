Si fermano i lavori di riqualificazioni e pedonalizzazione, iniziati lo scorso 22 aprile, di Piazza Aldo Moro a Bari. Il cantiere, infatti, come d’altra parte ci si poteva aspettare, ha portato alla luce antiche basole, di fatto la vecchia pavimentazione nell’area a ridosso di via Sparano, probabilmente risalenti agli anni ’30. A questo punto bisognerà attendere le disposizioni della Soprintendenza. Andrà infatti verificato lo stato di conservazione delle basole, fino alla catalogazione e all’eventuale recupero. Questo potrebbe portare a ritardi nel completamento dei lavori che si trovano nella prima fase, che interessa la zona a nord della piazza (tra via Sparano, corso Italia, la fontana e via De Cesare) e che, almeno nei progetti, dovrebbe durare fino a settembre 2025. I lavori prevedono la pedonalizzazione, l’installazione di nuove aree verdi, illuminazione a LED, arredi urbani e chioschi. L’importo dei lavori è pari a circa 5 milioni di euro, a valere su fondi PNRR.