Arriva la diffida da parte della Prefettura di Bari -a ciascuno dei 36 consiglieri comunali del capoluogo pugliese- ad approvare entro e non oltre 20 giorni il rendiconto di gestione 2024. In assenza avvierà le procedure per lo scioglimento del consiglio comunale di Bari. Un’omissione gravissima, denuncia l’opposizione.

“Il rendiconto è un documento cruciale – spiega il consigliere comunale della Lega Giuseppe Carrieri – cristallizza le performance finanziarie e operative dell’ente, e traccia le prospettive per il futuro. Attraverso l’accurata rendicontazione delle entrate e delle spese nonché delle attività svolte nel corso dell’anno, il rendiconto offre una visione chiara e dettagliata della situazione finanziaria e operativa dell’ente, consentendo un’analisi critica e un’ottimizzazione delle risorse disponibili. Esso include una serie di informazioni rilevanti, quali le entrate e le spese effettuate, lo stato del patrimonio, i risultati finanziari e una serie di analisi e commenti che forniscono un quadro completo della situazione economica dell’ente. Costituendo peraltro strumento di trasparenza e accountability nei confronti dei Cittadini e delle istituzioni sovraordinate, che così possono valutare l’efficacia e l’efficienza delle politiche e delle azioni messe in atto dall’ente”.

Ora ci sarà tempo, entro e non oltre il 16 Giugno, per approvare il rendiconto di gestione 2024.

