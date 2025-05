Si è svolta oggi, presso il Centro Polifunzionale della Polizia di Stato del capoluogo pugliese, la riunione del Direttivo Regionale del SIAP (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia), affiancato dai Direttivi Interprovinciali di Bari e Barletta-Andria-Trani. L’incontro, dal forte valore istituzionale, ha visto la partecipazione di figure apicali dello Stato e del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, tra cui il Prefetto di Bari, Sua Eccellenza dott. Lorusso, i Questori delle province coinvolte e rappresentanti dell’Associazione Nazionale Funzionari di Polizia.

Ad aprire i lavori sono stati i saluti istituzionali, seguiti dagli interventi del Segretario Generale del SIAP, Giuseppe Tiani, e del Presidente Nazionale, Francesco Tiani. Entrambi hanno sottolineato l’indipendenza del sindacato da logiche partitiche, ribadendo il ruolo fondamentale del dialogo democratico e della tutela dei diritti costituzionali all’interno delle forze dell’ordine.

Nel corso della riunione sono emerse preoccupazioni profonde in merito allo stato dell’organico della Polizia di Stato in Puglia. Secondo i dati analizzati, le province di Bari, BAT, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto registrano una carenza strutturale di personale superiore al 20%. Un dato definito «allarmante», a cui si sommano i numerosi pensionamenti previsti e le nuove sfide operative, come il contrasto alla criminalità informatica e la sicurezza nei quartieri ad alta densità criminale.

Il sindacato ha chiesto un piano straordinario di assunzioni e il completamento celere delle procedure concorsuali interne per Sovrintendenti e Ispettori. In parallelo, si è discusso della necessità di migliorare le condizioni logistiche e abitative del personale, spesso costretto a turnazioni estenuanti e senza adeguato supporto strutturale.

«La sicurezza è un bene pubblico primario e non comprimibile – ha affermato Giuseppe Tiani nel suo intervento conclusivo – ma senza un numero sufficiente di operatori, diventa difficile garantire un’azione efficace sul territorio».

A fare eco al Segretario Generale, anche il Presidente Nazionale Francesco Tiani, che ha richiamato l’attenzione sulla necessità di investire in formazione continua, aggiornamento professionale e benessere organizzativo.

Il SIAP Puglia ha infine annunciato l’intenzione di promuovere iniziative concrete per sensibilizzare le istituzioni su un’emergenza che rischia di compromettere la tenuta del sistema sicurezza nella regione.