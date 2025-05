Da gennaio ad aprile 2025 a Bari sono state comminate oltre 1.300 sanzioni per errato conferimento e abbandono dei rifiuti. Lo rende noto il Comune, evidenziando che “secondo il report della polizia locale, nei primi quattro mesi dell’anno sono state sanzionate 489 persone per conferimento dei rifiuti fuori orario; 248 cittadini, pubblici esercizi e attività commerciali per mancata raccolta differenziata; 16 soggetti per deposito di materiale irregolare o ingombrante su strada; 89 per deposito incontrollato di cartoni; 128 cittadini non residenti a Bari e scoperti a conferire rifiuti nel territorio comunale; 88 persone per utilizzo di bustoni neri (vietati da ordinanza sindacale in vigore dal primo febbraio scorso)”.

Fra i multati ci sono anche 186 cittadini per abbandono di rifiuti su pubblica via, 35 responsabili di avere abbandonato piccoli rifiuti su strada o non avere posizionato posacenere davanti alla propria attività, 21 per abbandono dei sacchetti fuori dai cassonetti, uno per trasporto di rifiuti pericolosi senza il relativo formulario e un altro per imbrattamento della strada con rifiuti lanciati dai veicoli in circolazione. Nell’ambito delle attività a tutela degli animali, sono statecontrollate anche 67 persone: 15 sanzionate per omessa raccolta delle deiezioni canine e 8 perché portavano a passeggio il cane senza guinzaglio o senza museruola.

«Nella sola mattinata di ieri, in poche ore, sono state elevate venti sanzioni – conferma l’assessora comunale alla Vivibilità urbana, Carla Palone -. I numeri certificano che i controlli sono continui e capillari. Ricordo che abbiamo due pattuglie antidegrado del settore Annona ed ecologia della polizia locale e altre due di un nucleo costituito appositamente».