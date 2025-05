«L’amministratore Donnarumma conosce bene le ragioni del Sud e da quanto tempo la Puglia e la Campania attendono questo collegamento. In questi anni non sono mancati problemi e ritardi ma siamo tutti convinti e consapevoli dell’importanza dell’opera. Oggi l’amministratore mi ha garantito che i primi miglioramenti lungo la linea si vedranno già in fase di esecuzione delle opere, perché man mano che saranno resi disponibili alcuni tratti già realizzati si potranno riscontrare miglioramenti nei tempi di percorrenza». Lo afferma in una nota il presidente della commissione Ambiente dell’Ue ed ex sindaco di Bari, Antonio Decaro, che oggi, a Bruxelles, ha incontrato l’ad di Ferrovie dello Stato, Stefano Donnarumma, con il quale ha parlato fra le altre cose del collegamento ferroviario alta velocità Bari-Napoli, il cui termine di realizzazione è previsto per il 2028.

«Il tema delle infrastrutture è strategico per il Sud – aggiunge Decaro – e un punto di svolta per due capitali del Sud Italia che attraverso questo collegamento potranno avviare nuove sinergie e sviluppare opportunità per il territorio». Decaro spiega di aver discusso anche «dello stato di avanzamento dei lavori per il Nodo ferroviario a sud di Bari, attualmente in corso e della riallocazione dei Fondi nazionali di coesione per il rifinanziamento di 800 milioni di euro per il progetto del Nodo a nord per superare l’attraversamento dei binari dei quartieri di santo Spirito e Palese, che crea enormi disagi ai cittadini».