«Il mondo dell’agricoltura vive in assoluta sinergia con il resto della società, pertanto l’innovazione tecnologica in atto, su scelta del Governo nazionale, di favorire gli impianti agro-fotovoltaici, rischia di sottrarre territorio a un modello agricolo più tradizionale. E non è detto siano certi i risultati positivi in termini di produzione energetica». È quanto ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a margine dell’incontro che si è tenuto questa mattina a Bitonto, nella sede dell’azienda olivicola Finoliva Global Service S.p.A.

L’iniziativa, voluta da Benedetto Fracchiolla, presidente dell’azienda ospitante, e da Gennaro Sicolo, presidente di CIA Puglia e di Italia Olivicola, ha rappresentato un momento di confronto diretto tra istituzioni e agricoltori, riunendo una rappresentanza del comparto agricolo pugliese. Un dialogo aperto su temi cruciali: l’impatto del fotovoltaico sui terreni agricoli, l’emergenza idrica, il nodo dell’export, l’aumento dei costi di produzione e l’avanzata della Xylella.

Proprio sulla fitopatia che ha sconvolto l’olivicoltura pugliese, Emiliano ha voluto ribadire l’impegno della Regione nella prevenzione e nel contenimento della malattia. «Come Regione – ha spiegato – abbiamo costruito negli ultimi anni, con il nostro Osservatorio fitosanitario, un apparato forte e strutturato. Una macchina imponente, senza precedenti nella storia, che opera attraverso un sistema di campionamento e monitoraggio arboreo vasto, organizzato e, come dimostrato, efficiente e rapido».

Il presidente ha anche sottolineato come l’analisi dei campioni venga effettuata con gli stessi strumenti impiegati durante la pandemia per l’esame dei tamponi Covid, a garanzia della massima precisione diagnostica. Un impegno che si affianca agli investimenti nella ricerca e alla promozione di buone pratiche agricole: «Resta di assoluta rilevanza ed efficacia una buona gestione dei terreni con tecniche che difendano i nostri ulivi, proprio come accade qui in quest’area agricola, terra di olio EVO da cultivar uniche, un’eccellenza della nostra regione».

Emiliano ha voluto ringraziare pubblicamente il settore olivicolo pugliese per il lavoro quotidiano: «Sono fiero di quanto fate ogni giorno per dare a noi, ma anche ai mercati esteri, un prodotto straordinario, protetto non solo dalla Xylella ma anche da tante altre malattie potenzialmente pericolose al pari o più della Xylella».

Altro nodo caldo affrontato durante l’incontro è stato quello della siccità, che continua a preoccupare il comparto. «In questo momento – ha detto Emiliano – siamo impegnati, come istituzioni, agricoltori ed enti di gestione idrica, per trovare insieme soluzioni. È fondamentale anche il dialogo con le altre regioni: proprio con il presidente del Molise, nel corso del Festival delle Regioni, abbiamo concordato una strategia comune e di mutuo aiuto per la gestione della risorsa idrica, soprattutto nei periodi critici, a favore del nostro sistema agricolo».

Il presidente della Regione ha poi evidenziato la sinergia in atto con Acque del Sud e con il Commissario Straordinario nazionale per l’emergenza idrica, sottolineando come la collaborazione istituzionale rappresenti un punto di forza per la Puglia. «Questa sinergia ci rende una Regione stimata, capace di affrontare i problemi grazie alla reputazione e all’affidabilità costruite nel tempo».

In chiusura, Emiliano ha voluto rimarcare il significato della sua presenza a Bitonto: «Sono qui per ascoltare, raccogliere proposte e provare, come sempre, a trovare soluzioni condivise. Ringrazio i presidenti Sicolo e Fracchiolla per aver promosso questo incontro, ma soprattutto per il lavoro quotidiano che svolgono al fianco dei nostri agricoltori. E naturalmente un grazie al settore olivicolo, che ha contribuito a rendere la Puglia un’eccellenza riconosciuta a livello internazionale».