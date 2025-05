Una proposta concreta, per proteggere migliaia di ettari di suolo agricolo produttivo dalla crescente pressione degli impianti fotovoltaici, è stata consegnata oggi, mercoledì 21 maggio, al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano da CIA Agricoltori Italiani di Puglia. Il documento, redatto da Massimo Fragassi, responsabile dell’Ufficio Legislativo dell’associazione, punta a modificare le normative regionali che regolano le autorizzazioni alla realizzazione di nuovi impianti di energia solare.

L’incontro si è svolto a Bitonto, nella sede della Finoliva Global Service S.p.A., alla presenza di numerosi agricoltori. A fare gli onori di casa è stato Gennaro Sicolo, presidente regionale di CIA Puglia, che ha illustrato i punti fondamentali della proposta. Tre i principi cardine: il riconoscimento del suolo agricolo produttivo come bene comune da tutelare e riservare esclusivamente alla coltivazione; l’individuazione delle aree idonee alla realizzazione degli impianti fotovoltaici in zone industriali, cave dismesse o edifici pubblici; la possibilità di utilizzare suoli agricoli solo se incolti da almeno cinque anni.

Un altro aspetto centrale è la richiesta di dare maggiore potere decisionale ai Comuni, oggi spesso spettatori inermi di scelte imposte dall’alto. Per CIA Puglia, è fondamentale che le amministrazioni locali possano intervenire nel processo autorizzativo, tenendo conto delle caratteristiche del territorio e opponendosi all’installazione degli impianti in aree considerate inidonee.

Nel suo intervento, Gennaro Sicolo non ha nascosto la sua amarezza per quanto sta accadendo in Puglia, con interi oliveti estirpati per far posto ai pannelli solari. «È l’olivo a campeggiare nel logo della Regione Puglia – ha affermato – se si continuano a estirpare interi oliveti per far spazio al fotovoltaico, come è successo a Bitonto, tanto vale cambiare il logo e inserire una distesa di pannelli neri al posto dell’olivo. È assurdo, paradossale, che nella patria dell’olivicoltura italiana, succedano cose simili».

Sicolo ha lanciato un appello deciso alle istituzioni: «Occorre normare in modo differente le autorizzazioni, tenendo presente valore e vocazioni del territorio, tutelando il bene primario della produzione agricola e agroalimentare. Non facciamoci colonizzare da chi sventra i nostri territori per interessi che risiedono spesso a migliaia di chilometri di distanza. Difendiamo la Puglia».

Nel corso dell’incontro si è parlato anche di altri temi centrali per l’agricoltura pugliese. A partire dalla Xylella, che continua ad avanzare e ha ormai raggiunto la provincia BAT, fino alla crisi del grano duro, le cui quotazioni, denunciano gli agricoltori, sono ormai al di sotto dei costi di produzione. «L’agricoltura pugliese sta vivendo un momento estremamente delicato – ha aggiunto Sicolo –. Il comparto primario affronta questioni cruciali per il proprio futuro: dai dazi al sistema irriguo carente, dall’aumento dei costi di produzione al crollo dei prezzi di mercato, è sempre più difficile garantire la sopravvivenza delle aziende agricole. È urgente una Politica Agricola Comune europea che tuteli davvero il lavoro degli agricoltori, riconoscendone il ruolo di custodi del territorio e motore delle aree interne».

Da parte sua, il presidente Emiliano ha ascoltato le istanze e si è detto disponibile ad approfondire la proposta. Ha sottolineato l’urgenza di approvare al più presto un decreto sulle aree idonee, per evitare che la corsa al fotovoltaico sfoci in un consumo indiscriminato del territorio. «Ci confronteremo con il governo nazionale e con l’Unione Europea – ha assicurato Emiliano – per trovare una soluzione equilibrata che consenta di produrre energia pulita, senza però sacrificare la vocazione agricola della Puglia».

Un incontro che segna un primo passo verso una possibile svolta normativa, con l’obiettivo di salvaguardare il paesaggio rurale pugliese e garantire un futuro sostenibile all’agricoltura regionale.