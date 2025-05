La Polizia di Stato di Bari ha tratto in arresto un giovane barese di 26 anni, incensurato, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’operazione trae origine dall’azione di contrasto al fenomeno del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, condotta dalla Squadra Mobile della Questura nella città di Bari e in tutta l’area metropolitana. I poliziotti dei “Falchi” della Squadra Mobile, a seguito di mirata attività info-investigativa, hanno individuato l’auto, una Mercedes GLA, lungo l’autostrada A-16; l’auto era condotta da un giovane, proveniente dal nord Italia, che viaggiava in direzione Bari.

Gli agenti hanno seguito discretamente il veicolo fino al casello di Bari Sud, bloccandolo all’atto del pagamento del pedaggio. La successiva perquisizione ha consentito di rinvenire e sequestrare 500 panetti di hashish, per un peso complessivo di 50 Kg, collocati all’interno di una valigia posta nel portabagagli. La droga, l’autovettura e due telefoni cellulari in possesso del conducente sono stati posti sotto sequestro; il giovane, tratto in arresto, è stato condotto presso il carcere di Bari.