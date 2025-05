“Realtà specchio della dimensione interiore: nuove geografie dell’espressione”. È questo il tema della terza edizione del Premio Internazionale “Don Sante” per l’Arte Contemporanea organizzato dalla Fondazione Mons. Sante Montanaro e della mostra che è stata inaugurata sabato 10 maggio presso Palazzo Azzone, a Casamassima. L’edizione di quest’anno ha visto la partecipazione di centinaia di artisti, 42 i finalisti provenienti da tutto il mondo e le cui opere saranno esposte fino all’11 luglio. Un respiro internazionale tangibile anche dalle opere esposte che creano un percorso affascinante e originale che interpreta la realtà attraverso la sensibilità e la profondità dell’animo artistico. Dopo un’attenta selezione, il comitato scientifico del Premio, composto da Maria Grazia Carriero, artista e docente di Arti Visive, Roberta Mansueto, curatrice d’arte indipendente e co-fondatrice di Salgemma, piattaforma di comunicazione attiva in Puglia, e Riccardo Pavone, architetto e fondatore dello Spazio MICROBA di Bari, insieme allo staff curatoriale composto da Giuliana Schiavone, Luisa Valenzano e Nicola Zito ha selezionato 42 finalisti provenienti da tutto il mondo. Le loro opere saranno, dunque, protagoniste dell’esposizione aperta al pubblico fino all’11 luglio. I visitatori potranno ammirare le opere di Simone Martinotta, Alessandra Carloni, Wu Siou Ming per la categoria “Arte virtuale e multimediale”. Per la “Fotografia” Nicola Bertellotti, Dafne Frasca, Alessandra Baldoni, Luca Coclite e Angelo Greco. Ampia la sezione dedicata alla “Pittura” con i lavori di Danilo Ruggeri, Grazia Salierno, Chiara Sorgato, Tan Feng, Anastasia Norenko, Ilaria Costaglia, Man Pan Lau, Christian Grasso, Lucia Chiancone, Francesco Rocco Ferruccio, Tonia Erbino, Elisa Zadi, Navid Nedaei, Dalila Festagallo, Tina Sgrò, Fabian Agommuoh, Claudio Zorzi. Per la categoria “Scultura e installazione”, saranno esposte le opere di Nikodem Rafal Trojnar, Sara Cancellieri, Roberta Cotterli, Michela Rondinone e Manjushri Chakraborty. Lo staff del Premio ha selezionato anche i lavori di “Video arte” degli artisti Kiarash Dadgar, Milan Zuric, Dario D’Introno, Masoume Khodabakhshi, Simonetta Barbon, Lida Fazli, Haozheng Wu, Arshia Zeinali, Natalya Radünz, Juliette Tuyttens, Salvatore Insana, Oleksandr Isaienko.