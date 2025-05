Si muore ancora di lavoro in Puglia. L’ultima tragedia si è consumata questa mattina nelle campagne di Conversano, in provincia di Bari, dove un uomo di 63 anni, di Gioia del Colle, ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato dal trattore che stava guidando.

L’incidente è avvenuto intorno alle 11, in contrada Monteferraro. Secondo le prime informazioni, il mezzo agricolo si sarebbe ribaltato mentre l’uomo stava lavorando con un atomizzatore per il trattamento delle vigne.

A dare l’allarme sarebbe stato un secondo agricoltore, alla guida di un altro trattore, che stava lavorando nel terreno accanto. L’uomo tuttavia non avrebbe assistito all’incidente e quindi non avrebbe saputo fornire informazioni sulle circostanze del ribaltamento.

Inutili i soccorsi da parte degli operatori del 118: per la vittima non c’è stato nulla da fare. Sul posto, assieme ai sanitari, una squadra dei Vigili del Fuoco. Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri.