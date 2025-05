La Polizia di Stato ha notificato nella giornata di ieri al titolare di un bar del centro cittadino un provvedimento di sospensione della licenza per 7 giorni, con immediata chiusura al pubblico del locale a partire dal giorno successivo. Il provvedimento è stato firmato dal Questore della Provincia di Bari ed è stato emesso ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.).

La decisione è giunta al termine di un’intensa attività di controllo, prevenzione e repressione condotta dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Putignano, mirata al monitoraggio dei luoghi della cosiddetta “movida”, in risposta a ripetuti episodi di allarme sociale registrati nei pressi del locale tra luglio 2023 e marzo 2025.

Durante questo periodo, il bar è stato più volte oggetto di verifiche da parte degli agenti. Sono emerse situazioni riconducibili allo spaccio di sostanze stupefacenti, confermate anche da numerose segnalazioni dei cittadini preoccupati per il clima di insicurezza nella zona. Proprio per evitare che il locale continuasse a essere punto di ritrovo per persone ritenute socialmente pericolose, si è ritenuto necessario adottare una misura preventiva a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

A peggiorare la posizione dell’esercizio commerciale, un episodio accertato nel corso dei controlli: la somministrazione di alcol a un minore, violazione che ha contribuito a consolidare il quadro delle criticità.

La chiusura del bar rappresenta un segnale chiaro dell’intenzione delle autorità di intervenire con fermezza nei confronti degli esercizi commerciali che, direttamente o indirettamente, contribuiscono al deterioramento della vivibilità cittadina.