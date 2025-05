Omaggiare la figura della donna e mamma in divisa. È stato questo l’obiettivo dell’evento “mamme in uniforme”, organizzato, all’interno del Comando della Polizia Locale di Bari, dall’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia, in occasione della Festa della mamma. Un vero e proprio omaggio alle mamme che indossano la divisa che con il loro impegno quotidiano, nell’ambito delle Armi o Corpi in cui servono, contribuiscono a farci vivere in un mondo migliore. Alla cerimonia hanno partecipato numerosissime autorità civili e militari, le Associazioni d’Arma, scolaresche accompagnate dai loro professori.