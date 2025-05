La vicenda dell’espianto di circa 2.000 olivi a Bitonto per far spazio a un parco fotovoltaico di quasi 15 ettari continua a far discutere. A intervenire duramente è Benedetto Fracchiolla, presidente del Bio-Distretto delle Lame, che riunisce i territori di Ruvo di Puglia, Bitonto, Corato e Terlizzi e promuove un’agricoltura sostenibile, biologica e integrata nel paesaggio e nella cultura locale.

Il messaggio lanciato è chiaro: «L’olivo è il simbolo della Regione Puglia. Si può sradicare, idealmente e materialmente, un emblema che identifica e rappresenta non solo le nostre radici ma anche il nostro futuro?».

Il Bio-Distretto, che coinvolge agricoltori, cooperative, imprese di trasformazione, ristoratori e associazioni del territorio, esprime sgomento per quella che definisce una «tetra e nera distesa di pannelli tra plastica, silicio, vetro e cemento» che sta prendendo il posto di paesaggi rurali secolari.

Fracchiolla solleva una domanda precisa agli amministratori pubblici: «Nell’avallare un numero crescente e sempre più invasivo di impianti cosiddetti “agri-voltaici”, si sono chiesti quali siano i costi reali di una siffatta mutazione genetica del nostro territorio?».

Pur non rinnegando la necessità di transizione ecologica e uso di tecnologie rinnovabili, il presidente del Bio-Distretto evidenzia il rischio di snaturare completamente le campagne pugliesi: «Non stiamo alienando soltanto delle superfici, poiché assieme ad esse stiamo alienando anche la nostra capacità di coltivare con passione, sapienza e intelligenza un sistema biologicamente e culturalmente complesso rappresentato dalla terra».

La riflessione si conclude con un appello alle istituzioni di ogni livello, locali, regionali e nazionali: «La Regione Puglia, il suo territorio e la sua storia sono profondamente legati alla cultura agricola. Sradicare quegli olivi sanissimi significa togliere il terreno sotto i piedi su cui poggia la nostra identità. Questo significa sprofondare».

Il Bio-Distretto chiede infine coerenza: «Qual è la visione degli Enti di governance territoriale che da una parte sostengono iniziative come la nostra, e dall’altra ci sottraggono il substrato stesso su cui dovremmo svilupparci?».