È successo nella serata di giovedì 9 maggio a Gravina in Puglia. Un normale controllo della Polizia di Stato si è trasformato in un’operazione molto più ampia, culminata con l’arresto di un uomo di 59 anni, residente in città, accusato — con riserva di conferma da parte del giudice — di spaccio di droga e detenzione di armi clandestine.

Tutto è cominciato quando gli agenti hanno notato un uomo intento a cedere una dose di cocaina a un’altra persona. A quel punto, è scattato l’intervento immediato e, successivamente, una perquisizione d’iniziativa in un garage utilizzato dal sospettato. E quello che i poliziotti hanno trovato ha superato ogni aspettativa.

Dentro il box, infatti, sono stati rinvenuti 5,1 chili di hashish suddivisi in panetti, alcuni grammi di cocaina, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e 340 euro in contanti. Ma non solo. Nascosti c’erano anche un revolver calibro 38 con matricola abrasa e munizioni, una doppietta con canne mozzate e, cosa ancora più preoccupante, un ordigno esplosivo artigianale del peso di oltre un chilo, insieme a materiale pirotecnico.

Vista la pericolosità del ritrovamento, è stato necessario l’intervento degli artificieri della Questura di Bari per mettere in sicurezza l’area e rimuovere l’ordigno.

L’uomo è stato quindi arrestato e trasferito nel carcere di Bari, dove resta in attesa della convalida da parte del giudice, che dovrà pronunciarsi nel contraddittorio con la difesa. Le accuse sono gravi e comprendono detenzione di droga a fini di spaccio, possesso di armi clandestine e detenzione illegale di materiale esplosivo.