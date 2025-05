La salute parte dall’alimentazione. Mangiare bene vuol dire creare la giusta relazione con il cibo. Un importante appuntamento si è svolto ieri, venerdì 9 maggio nella scuola allievi della Guardia di Finanza di Bari. I ragazzi hanno incontrato nell’auditorium il coach alimentare, il dottor Rocco Berloco. L’incontro, promosso da Avis Comunale Bari, ha proposto un approccio innovativo e integrato all’alimentazione, dove il coaching diventa uno strumento per accompagnare il cambiamento, superare blocchi interiori e costruire un rapporto sano ed equilibrato con il cibo.

Attraverso esempi concreti e riflessioni pratiche, gli allievi hanno scoperto come sviluppare abitudini sostenibili, ascoltare il corpo e ritrovare il piacere di nutrirsi in armonia con i propri bisogni. Dunque, la salute parte dall’intestino. Un tempo sottovalutato, oggi è considerato un protagonista fondamentale del nostro benessere: il microbiota intestinale è un ecosistema complesso che dialoga costantemente con il nostro corpo e la nostra mente. Insieme al dottor Berloco i giovani allievi hanno fatto un viaggio alla scoperta dell’intestino come “secondo cervello”, delle sue connessioni con il sistema immunitario, l’equilibrio psicologico e la prevenzione di molte patologie.

Attraverso un linguaggio chiaro e accessibile, è emerso il ruolo centrale del microbiota nella salute globale, offrendo spunti pratici e scientifici per prendersi cura di sé stessi ogni giorno.